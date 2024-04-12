Словения намерена поддержать членство Палестины в ООН

Словения планирует поддержать заявку Палестины на вступление в Организацию Объединенных Наций (ООН) в качестве постоянного члена. Как передает Day.Az, об этом сообщает Словенское агентство печати (STA) со ссылкой на государственного секретаря по вопросам национальной и международной безопасности в кабинете премьер-министра Словении Войко Волка.

"Словения вместе с Францией и Мальтой поддержит это решение [заявку Палестины], в которое наша республика искренне верит", - сказал Волк.

Словения уверена, что Палестина должна быть в ООН и имеет право на голос в международной организации, добавил госсекретарь.

Палестина является государством-наблюдателем в ООН с ноября 2012 года. На 2019 год ее независимость признали 138 государств - членов ООН из 193.

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