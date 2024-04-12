В США опасаются крупного теракта

ФБР обеспокоено угрозой атаки, похожей на теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле".

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление директора бюро Кристофера Рэй, который выступил в Палате представителей. По его словам, для Штатов наступило время, когда существует много угроз "общественной и национальной безопасности одновременно".

Согласно письменным показаниям господина Рэя, в конце 2023 финансового года ФБР открыло 4 тыс. дел, связанных с международным терроризмом. Он отметил, что растущую обеспокоенность вызывает "возможность скоординированного нападения, подобного атаке ИГИЛ-К" ("Вилаят Хорасан", ячейка "Исламского государства" на "Крокус".

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