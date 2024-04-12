В 17 школах и 2 ТЦ Еревана готовится теракт?

Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении проинформировало правоохранителей о распространяющемся в соцсетях сообщении по поводу готовящихся терактах в школах Еревана, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ

Ранее в одном из анонимных Telegram-каналов появилась информация о том, что неизвестный 12 апреля собирается устроить теракты в 17 школах, а также в 2 торговых центрах Еревана. Информация быстро распространилась в школьных чатах, что обеспокоило родителей.

"На данный момент уроки в школах продолжаются, но мы попросили правоохранителей проверить сообщения", - заявили в министерстве.

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