Великобритания может передать лазерное оружие Украине

Великобритания может передать систему лазерного оружия DragonFire Украине через несколько лет. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, c таким утверждением выступил британский министр обороны Грант Шэппс.

"В Европе сейчас идет конфликт, в рамках которого может пригодиться наше современное оружие. Скажем так, оно не должно быть готово на 100%, чтобы Украина могла его получить", - цитирует министра газета The Daily Telegraph.

По словам Шэппса, несмотря на то, что официально система DragonFire будет принята на вооружение британского флота только в 2027 году, Лондон рассматривает возможность передать Киеву ее прототипы раньше указанного срока.

В марте Минобороны Великобритании обнародовало кадры успешных испытаний системы DragonFire, которая поразила воздушную цель. Лазер способен наносить удар "по любой видимой цели", но предназначен в первую очередь для противовоздушной обороны.

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