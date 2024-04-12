Украина и Черногория договорились о либерализации грузовых перевозок

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины договорилось с Министерством транспорта и морских дел Черногории о либерализации всех грузовых перевозок между странами с 1 июня 2024 года. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Более 10 лет назад было подписано соглашение об автомобильных перевозках между нашими странами, за это время товарооборот между Украиной и Черногорией вырос в семь раз. Это подтверждение того, что либерализация грузовых перевозок, то есть возможность перевозки без специальных разрешений, пойдет на пользу обоим государствам", - отметил глава украинского ведомства Александр Кубраков.

Кроме грузовых перевозок, министерство работает над развитием регулярного и нерегулярного автобусного сообщения с Черногорией, "вскоре ожидается открытие первого регулярного маршрута из Киева в Будву". Отмечается, что на переговорах обсуждался вопрос о беспаритетном выполнения пассажирских перевозок украинскими компаниями. Стороны согласовали, что в случае отказа черногорского перевозчика выполнять маршрут украинская компания может обслуживать его самостоятельно.

В министерстве сообщили, что либерализация грузовых перевозок сейчас действует с 36 странами, включая страны ЕС. В прошлом году соответствующие соглашения были заключены с Норвегией, Северной Македонией и продлены с Молдавией и Турцией.

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