Cтарые методы мирового армянства на новом месте

Автор: Байрам Эльшадов

Мировое армянство применяет старые методы на новом месте. После сокрушительного поражения армянского сепаратизма на Южном Кавказе, теперь соседи пробуют разжечь новый конфликт на Ближнем Востоке. Речь идет о попытках армян присвоить себе Иерусалим. Особенно усердствует в этом вопросе армянский сегмент соцсетей, где пользователи открыто заявляют, что у них больше прав на Иерусалим, чем у евреев и палестинцев.

Однако дело не ограничивается лишь на уровне средств массовых информаций. Против Израиля теперь выступает даже сам МИД Армении. Вот уже второй день подряд заместитель министра иностранных дел Ваан Костанян в интервью журналистам обвиняет Израиль за события в квартале "Коровий сад", расположенный в Иерусалиме.

"Вопрос стоит глубже, чем безопасность наших соотечественников или граждан. Предпринимаются попытки изменить статус-кво квартала в Иерусалиме...МИД Армении поднимал эту проблему как на международных площадках, так и на встречах с заинтересованными коллегами, в том числе из арабских стран", - заявил в последнем интервью Костанян.

Фактически, представитель армянского МИД открыто шантажирует израильскую сторону пойти на сговор с арабскими странами. И здесь Армения имеет несколько целей. Во-первых, зная о напряженных отношениях между Израилем и арабскими странами, Ереван хочет заручиться поддержкой вторых в вопросе "Коровьего сада". А заодно и разжиться деньжатами у сердобольных арабов, чтобы закупить оружие во Франции. И в конечном итоге тайно передать армянским жителям Иерусалима, чтобы начать уже вооруженное противостояние.

Очевидно, что израильской стороне необходимо задушить эту тему в зародыше. Причем жестоко и беспощадно, поскольку в противном случае армяне не откажутся от попыток создания нового Карабаха теперь в Иерусалиме.