ЕС ввел в перечень уголовных преступлений помощь подсанкционным лицам

Евросоюз ввел в перечень уголовных преступлений помощь в обходе запрета на поездки в страны Евросоюза лицам, находящимся в санкционных списках, а также торговлю подсанкционными товарами. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня Совет принял закон, охватывающий общеевропейские минимальные правила преследования за нарушение или обход санкций ЕС в государствах-членах. Определенные действия теперь будут считаться уголовными преступлениями во всех государствах - членах ЕС, например помощь в обходе запрета на поездки, торговля подсанкционными товарами или осуществление запрещенной финансовой деятельности", - говорится в документе Совета ЕС.

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