В Турции произошло землетрясение

В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

Согласно информации, подземный толчок силой 3 балла зафиксирован в районе Пазарджик.

О жертвах и разрушениях после землетрясения, очаг которого залегал на глубине 7 километров, не сообщалось.

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