https://news.day.az/world/1651528.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).
Согласно информации, подземный толчок силой 3 балла зафиксирован в районе Пазарджик.
О жертвах и разрушениях после землетрясения, очаг которого залегал на глубине 7 километров, не сообщалось.
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