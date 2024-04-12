Израиль утвердил план ответа на возможную атаку Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и разведывательная служба "Моссад" утвердили план ответа на возможную атаку со стороны Ирана. Об этом сообщает Ynet, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Если Иран нападет, ЦАХАЛ ответит соответствующим образом на иранской земле", - пишет издание.

По имеющимся данным, военные и разведка уже утвердили соответствующий план.

Ранее 12 апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что Израиль готовится к атаке Ирана в ближайшие 24-48 часов. Иранский источник подтвердил изданию, что окончательное решение пока не принято, но планы нападения обсуждаются.

1 апреля Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по зданию рядом с иранским посольством в Сирии. В результате авиаудара полностью разрушилось здание консульства Ирана, а также пострадали командующие подразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генералы Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими. Президент Ирана Эбрахим Раиси пообещал Израилю неминуемый ответ.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!