Съемочная группа турецкого телеканала TRT Arabi попала под обстрел в Газе

Съемочная группа арабской службы турецкого телеканала TRT (TRT Arabi) попала под обстрел в секторе Газа. Как утверждает телеканал, "нападение было совершено со стороны армии Израиля", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Под обстрел попал автомобиль, на котором передвигались журналисты. Они планировали выйти в эфир в районе лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа.

Серьезные травмы получил оператор-фрилансер Сами Шахада. Ему пришлось ампутировать ногу. Он остается в тяжелом состоянии, есть угроза жизни. Корреспондент телеканал Сами Берхум не пострадал.

Агентство Anadolu в свою очередь сообщает, что, помимо журналистов TRT, в этом районе пострадали репортеры других СМИ.

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