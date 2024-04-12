Посол Франции вызван в МИД России

Посол Франции в России Пьер Леви был вызван сегодня в МИД страны в связи с недавними высказываниями французского министра Европы и иностранных дел Стефана Сежурне.

Об этом говорится в сообщении российского дипломатического ведомства, передает Day.Az.

"В связи с недавними высказываниями министра Европы и иностранных дел Франции С. Сежурне об отсутствии интереса с французской стороны разговаривать с российскими официальными лицами, поскольку публикуемые ими заявления якобы содержат ложные сведения, послу Франции было указано на неприемлемость подобного рода заявлений, не имеющих ничего общего с действительностью", - сообщили в МИД РФ.

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