Стало известно, когда Иран может атаковать Израиль

Соединенные Штаты считают, что Иран может атаковать территорию Израиля в ответ на удар по консульству исламской республики в Дамаске рано утром 14 апреля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом телеканалу Al Jazeera сообщил представитель американской администрации.

"Мы глубоко обеспокоены перспективой широкомасштабного нападения на Израиль, - сказал чиновник. - Существует высокая вероятность того, что Иран начнет атаку на Израиль рано утром завтра, в воскресенье".

По его словам, для атаки могут быть задействованы проиранские силы в Ираке и Сирии. Представитель вашингтонской администрации также отметил, что "США будут защищать Израиль и намерены противостоять возможному нападению Ирана". "Наши дополнительные военные возможности позволяют противостоять любому нападению со стороны Ирана и его прокси", - резюмировал он.

Как ранее сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, США и их союзники утверждают, что ответный удар Ирана по военным и правительственным объектам в Израиле неизбежен. По их мнению, это может произойти с применением высокоточных ракет в ближайшие дни. Газета The Wall Street Journal сообщала, что Израиль ожидает иранской атаки в пятницу или субботу.

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