https://news.day.az/world/1651817.html Израиль подтвердил, что Иран запустил БПЛА в его сторону
Израиль подтвердил, что Иран запустил БПЛА в его сторону
Некоторое время назад Иран запустил БПЛА со своей территории в сторону Израиля, израильская система ПВО ведет мониторинг всех целей.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Некоторое время назад Иран запустил БПЛА со своей территории в сторону Израиля. ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной боевой готовности и постоянно следит за оперативной обстановкой. ЦАХАЛ ведет мониторинг всех целей", - говорится в заявлении.
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