Израиль подтвердил, что Иран запустил БПЛА в его сторону

Некоторое время назад Иран запустил БПЛА со своей территории в сторону Израиля, израильская система ПВО ведет мониторинг всех целей.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Некоторое время назад Иран запустил БПЛА со своей территории в сторону Израиля. ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной боевой готовности и постоянно следит за оперативной обстановкой. ЦАХАЛ ведет мониторинг всех целей", - говорится в заявлении.