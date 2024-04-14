https://news.day.az/world/1651819.html Ирак полностью закрыл свое воздушное пространство
Ирак полностью закрыл свое воздушное пространство
Министерство транспорта Ирака распорядилось закрыть воздушное пространство страны после запуска беспилотников с территории Ирана в сторону Израиля.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило иракское агентство INA.
Ранее телеканал Al Arabiya сообщил о закрытии воздушного пространства над международным аэропортом Багдада, поскольку в настоящее время запущенные из Ирана беспилотники пересекают территорию Ирака.
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