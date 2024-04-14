Ирак полностью закрыл свое воздушное пространство

Министерство транспорта Ирака распорядилось закрыть воздушное пространство страны после запуска беспилотников с территории Ирана в сторону Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило иракское агентство INA.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил о закрытии воздушного пространства над международным аэропортом Багдада, поскольку в настоящее время запущенные из Ирана беспилотники пересекают территорию Ирака.