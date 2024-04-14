https://news.day.az/world/1651864.html Байден заявил, что США не будут участвовать в нападении Израиля на Иран
Байден заявил, что США не будут участвовать в нападении Израиля на Иран
Президент США Джо Байден заявил в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, что Вашингтон не будет участвовать в нападении Тель-Авива на Иран.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя администрации США.
Отметим, ранее Джо Байден заявил, что благодаря американским военным зенитные ракеты и ракеты, направленные на Израиль, были сбиты.
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