Байден заявил, что США не будут участвовать в нападении Израиля на Иран

Президент США Джо Байден заявил в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, что Вашингтон не будет участвовать в нападении Тель-Авива на Иран.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя администрации США.

Отметим, ранее Джо Байден заявил, что благодаря американским военным зенитные ракеты и ракеты, направленные на Израиль, были сбиты.

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