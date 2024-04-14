Израиль открыл воздушное пространство

Израильские власти открыли воздушное пространство страны, которое было закрыто из-за угрозы атаки со стороны Ирана. Об этом заявило Управление аэропортов Израиля, передает Day.Az.

"В соответствии с указаниями служб безопасности по состоянию на 07:30 утра воздушное пространство Государства Израиль было открыто, аэропорт Бен-Гурион возобновил работу", - говорится в заявлении Управления аэропортов Израиля.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!