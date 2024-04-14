Анкара не желает дальнейшей эскалации в регионе

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил в телефонном разговоре с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном, что Анкара не желает дальнейшего обострения ситуации в регионе после ответных мер Ирана против Израиля, передает Day.Az.

Фидан призвал к избеганию шагов, которые могут усугубить напряженность.

Абдоллахиян, в свою очередь, заверил, что Тегеран не планирует начинать новую операцию. При этом иранский дипломат подчеркнул, что если Иран снова будет атакован, то даст еще более мощный ответ.

Отметим, что 14 апреля Иран провел операцию против Израиля, в ходе которой выпустил по Израилю десятки беспилотников и ракет.

Напомним, что 1 апреля в результате авиаудара Израиля по району Меззе в Дамаске погибли 13 человек, в том числе командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Сирии и Ливане генерал Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хаджи Рахими. С тех пор напряженность между Ираном и Израилем возросла.

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