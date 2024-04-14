Израиль еще не принял решение об ответе на атаку Ирана

Израиль еще не принял решение о том, как реагировать на атаку Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на израильского чиновника.

По его словам, еврейское государство "полно решимости" ответить, но решение о сроках и масштабах еще не принято. Чиновник отметил, что израильским военным поручено разработать несколько вариантов ответа.

Ранее министр в военном кабмине Израиля Бени Ганц заявил, что Израиль создаст региональную коалицию против угрозы со стороны Ирана.

Газета The New York Times со ссылкой на источники также проинформировала, что ответ Израиля на удары Ирана будет скоординирован с союзниками. При этом издание не уточнило, с кем именно.

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