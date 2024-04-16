На заводе по производству ракет для С400 в Москве произошел пожар

В Москве произошел пожар на территории военного завода "Авангард", на котором выпускают ракеты для систем противовоздушной обороны.

Как передает Day.Az, об этом сообщает информационное агентство "Москва".

Пожар распространился на территорию 50 кв. м., но был локализовал подоспевшими сотрудниками пожарной охраны.

Известно, что АО Московский машиностроительный завод "Авангард" входит в состав акционерного общества "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" - на предприятии производятся в том числе боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400. При этом на сайте завода отмечается, что предприятие является единственным в России, производящим эти ракеты.

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