ЕС расширит санкции против Ирана

Внешнеполитическая служба Евросоюза начинает работу над расширением санкций против Ирана из-за оказания военной помощи России.

Как передает Day.Az, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам видеоконференции глав внешнеполитических ведомств 27 стран сообщества по ситуации на Ближнем Востоке.

"Некоторые страны предложили расширить санкции против Ирана. Я попрошу дипломатическую службу начать работу над расширением санкций", - сказал он. Боррель добавил, что "идея заключается в том, чтобы расширить санкционный режим", связанный с "поставками Ираном беспилотников России".

"Мы хотим включить туда возможность введения санкций за ракеты, не только за дроны", - уточнил глава дипломатии ЕС.

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