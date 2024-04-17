ЕС расширит санкции против Ирана
Внешнеполитическая служба Евросоюза начинает работу над расширением санкций против Ирана из-за оказания военной помощи России.
Как передает Day.Az, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам видеоконференции глав внешнеполитических ведомств 27 стран сообщества по ситуации на Ближнем Востоке.
"Некоторые страны предложили расширить санкции против Ирана. Я попрошу дипломатическую службу начать работу над расширением санкций", - сказал он. Боррель добавил, что "идея заключается в том, чтобы расширить санкционный режим", связанный с "поставками Ираном беспилотников России".
"Мы хотим включить туда возможность введения санкций за ракеты, не только за дроны", - уточнил глава дипломатии ЕС.
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