Американский завод полностью перешел на производство «зеленого» топлива

Американская энергетическая компания Phillips 66, которая занимается транспортировкой и торговлей нефтью, нефтепродуктами и природным газом, объявила, что переоборудовала свой нефтеперерабатывающий завод в Сан-Франциско (штат Калифорния). Об этом сообщает ESGtoday, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Теперь ведется переработка только возобновляемого сырья, ежедневно производится порядка 30 тысяч баррелей "зеленого" дизеля. "Проект продвигает давнюю стратегию Phillips 66 по расширению производства возобновляемого топлива, снижению выбросов углекислого газа и обеспечению надежной и доступной энергии", - заметил исполнительный вице-президент Phillips 66 по нефтепереработке Рич Харбисон.

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