Пентагон подтвердил начало консультаций по выводу войск США из Нигера

Соединенные Штаты начали переговоры с Нигером по вопросу вывода американских войск из африканской страны. Это подтвердил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы можем подтвердить начало консультаций между США и Нигером по поводу упорядоченного вывода американских войск из страны", - сказал он. Райдер уточнил, что Вашингтон направил для участия в переговорах небольшую делегацию из представителей Пентагона и Африканского командования Вооруженных сил США.

"Что касается сроков вывода, мы не собираемся на них спекулировать и забегать вперед переговоров", - подчеркнул он. Райдер отметил, что изменений в численности американского контингента в Нигере пока не было.

В марте Нигер разорвал военное соглашение с США, согласно которому на севере африканской страны была создана американская база БПЛА. Объясняя свое решение, военные власти Нигера указали, что это соглашение было навязано стране и не отвечает интересам народа. Администрация США сообщила, что поддерживает контакты с руководством Нигера и продолжает обсуждать создавшуюся ситуацию. На конец 2023 года в Нигере находилось около 1,1 тыс. военных из США, большинство из них - на базе ВВС близ Агадеса.

По данным журналиста американской газеты The Washington Post Джона Хадсона, США согласились вывести из Нигера свой воинский контингент.

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