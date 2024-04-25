Армения в поиске нового поставщика оружия
Минобороны Армении и представители чешского военного ведомства в Ереване обсудили сотрудничество в военно-технической сфере, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Как сообщила пресс-служба Минобороны Армении, 22 апреля республику посетила делегация во главе с генеральным директором агентства промышленного сотрудничества министерства обороны Чехии Радкой Кондерловой. В состав делегации вошли также представители чешских военно-промышленных компаний.
Отмечается, что в ходе встречи с заместителем министра обороны Армении Кареном Брутяном обсуждались ход и перспективы развития военно-технического сотрудничества между Арменией и Чехией, достигнуты некоторые договоренности.
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