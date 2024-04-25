США проводят антироссийские учения

Военные учения разных стран НАТО, которые этой весной проходят в Европе, проводятся "фактически" против РФ.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом заявил газете New York Times командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал Дэррил Уильямс.

По информации издания, весенние учения Североатлантического альянса станут самыми масштабными, начиная с Холодной войны. Как заявил изданию Уильямс, в прошлом на подобных учениях "имя противника не называлось".

"Сейчас, в этом году, мы фактически проводим учения против русских. Мы боремся с нашим потенциальным противником", - сказал генерал.

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