В США заявили, что не стремятся к запрету TikTok в стране

Американское правительство не стремится к запрету социальной сети TikTok в США, хочет, чтобы ее владелец, китайская компания ByteDance продала ее американцам. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В первую очередь мы ясно дали понять, и члены Конгресса ясно дали понять, что мы не хотим запрета [TikTok]. Речь идет не о запрете. Речь идет о продаже. Речь идет о нашей национальной безопасности. Речь идет не об американцах, использующих TikTok, а о владельцах из КНР. Речь идет о контроле над TikTok. Поэтому мы хотим, чтобы [ByteDance] от нее отказалась, продала ее, но мы не требуем запрета. Этот закон не об этом", - утверждала пресс-секретарь.

По ее версии, власти Китая якобы "должны разрешить" продажу соцсети. "Что касается закона, то сейчас у нас есть время посмотреть, как он будет действовать. Уже появились американские инвесторы, которые хотят и заинтересованы в покупке TikTok. <...>. Мы позволим этому процессу идти своим чередом", - подчеркнула официальный представитель Белого дома.

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