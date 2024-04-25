В США заявили о готовности произвести 100 тысяч снарядов

США готовы произвести 100 тысяч 155-мм снарядов к лету 2025 года благодаря одобренному в Конгрессе пакету военной помощи союзникам Вашингтона. Об этом заявил замначальника штаба, генерал Джеймс Мингус в выступлении, опубликованном на сайте в Центра стратегических и международных исследований (CSIS), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"До февраля 2022 года мы производили около 14 тысяч снарядов в месяц. Мы быстро увеличили показатель до 18 тысяч (...) А затем, с учетом дополнительного финансирования, которое, к счастью, было одобрено вчера вечером, к следующему лету у нас будет 100 тысяч снарядов", - рассказал военный.

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