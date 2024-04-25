Египет активизирует контакты со всеми сторонами переговоров по Газе

Египетские власти в настоящий момент активизируют контакты со всеми участниками переговоров об установлении перемирия в секторе Газа. С таким утверждением выступил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" со ссылкой на высокопоставленный источник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, целью является "немедленное прекращение войны в Газе" и "предотвращение ее распространения на весь регион". Дополнительной информации о проводимых консультациях пока не приводится.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных. В конце ноября 2023 года при посредничестве Египта и Катара было установлено временное гуманитарное перемирие, которое продолжалось неделю, и за это время, по данным Израиля, были освобождены 110 заложников. 1 декабря режим прекращения огня был нарушен, боевые действия возобновились и продолжаются по сей день.

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