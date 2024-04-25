Армяне продолжают бессмысленные попытки помешать делимитации границ

Отрезок межгосударственной трассы Армения-Грузия у тавушского села Киранц по-прежнему заблокирован.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, отмечается, что дорога выше, в сторону Воскепара (Аскипара -ред.), также остается перекрытой.

Отметим, что в этом регионе, недалеко от моста, который Ереван обещал Азербайджану в рамках процесса делимитации, будет вскоре проходить разминированиe территорий.