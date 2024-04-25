Байден и Трамп сравнялись по уровню поддержки избирателей

Действующий глава государства Джо Байден и бывший президент США Дональд Трамп получили бы одинаковое количество голосов избирателей на президентских выборах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской службой Университета Куиннипэк (Quinnipiac University Poll).

По этим данным, за Байдена и Трампа отдали голоса по 46% респондентов. "В стране, которая находится на грани раскола по вопросам войн, экономики, абортов, иммиграции и самого выживания демократии, есть одна точка соприкосновения - между кандидатами [на пост президента] нет просвета. Это ничья", - приводит сайт исследовательской службы слова аналитика Тима Мэллоя.

Опрос проводился в период с 18 по 22 апреля. В нем приняли участие 1 603 зарегистрированных американских избирателя. Погрешность составила 2,5 п. п.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост президента США. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания.

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