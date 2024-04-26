Эксперты допустили возможное возвращение Великобритании в ЕС

Великобритания до 2040 года может провести референдум о повторном вступлении в Евросоюз, так как доля сторонников выхода Соединенного Королевства из сообщества (Brexit) будет сокращаться со сменой поколений в обществе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил профессор британского Университета Стратклайда социолог Джон Кертис.

"Я бы не удивился, если бы такой референдум прошел до 2040 года", - приводит его слова европейское издание газеты Politico. Согласно итогам прошедшего в 2016 году референдума по выходу Великобритании из ЕС, 75% молодых людей от 18 до 24 лет проголосовали за то, чтобы остаться в Евросоюзе, в то время как доля таких респондентов среди возрастной группы 65-74 составила всего 34%, пояснил он. Эксперт полагает, что смена поколений приведет к изменению общественного мнения по поводу Brexit.

Соединенное Королевство покинуло ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после нескольких лет переговоров. 1 января 2021 года истек переходный период, в течение которого на Великобританию распространялись все европейские нормы.

Согласно опубликованному в декабре 2022 года опросу Ассоциации торговых палат Великобритании, большинство британских компаний - 56% - испытывают трудности в связи с необходимостью адаптации к новым правилам ведения торговли, вступившим в силу после Brexit. Согласно исследованию, 77% опрошенных также признались, что заключение Соглашения о торговле и сотрудничестве между ЕС и Великобританией в декабре 2020 года не помогло им увеличить продажи.

Тогда же Центр европейских реформ опубликовал свои подсчеты. Они показали, что выход из состава Евросоюза обошелся Великобритании к июню 2022 года в 33 млрд ($40 млрд) в виде недополученных инвестиций и доходов от торговли.

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