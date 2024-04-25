Россия может понизить уровень дипломатических отношений с США

Российская Федерация рассматривает вариант понижения статуса дипломатических отношений с США.

Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Российская Федерация рассматривает вариант понижения статуса дипломатических отношений с США в случае практических мер по конфискации ее активов", - заявил замглавы МИД РФ Рябков.

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