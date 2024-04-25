https://news.day.az/world/1655197.html Россия может понизить уровень дипломатических отношений с США
Россия может понизить уровень дипломатических отношений с США
Российская Федерация рассматривает вариант понижения статуса дипломатических отношений с США.
Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
"Российская Федерация рассматривает вариант понижения статуса дипломатических отношений с США в случае практических мер по конфискации ее активов", - заявил замглавы МИД РФ Рябков.
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