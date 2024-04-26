Блинкен о важности здоровой экономической конкуренции между США и Китаем

Здоровая конкуренция в сфере экономики между Соединенными Штатами и Китаем принесет выгоду обеим странам, но она должна быть честной. Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с представителями американского бизнеса в Китае, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я подчеркнул, что от здоровой конкуренции в экономике могут выиграть как США, так и Китай, но эта конкуренция должна быть честной", - написал он на своей странице в соцсети X.

По его словам, на встрече, организованной Американской торговой палатой в Шанхае, обсуждались трудности, с которыми сталкиваются бизнесмены США при ведении деятельности в Китае, а также открывающиеся перед ними возможности.

Рабочий визит Блинкена в Китай начался 24 апреля с его приездом в Шанхай. 25 апреля госсекретарь США прибыл в Пекин. Он намерен находиться в Китае до 26 апреля. Это второй приезд Блинкена в КНР за время его нахождения на посту госсекретаря США.

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