Турция осудила резолюцию парламента Чили
Принятая накануне Палатой представителей (нижняя палата парламента) Чили резолюция о признании событий 1915 года в Османской империи "геноцидом" не имеет силы.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Турции.
В ведомстве подчеркнули, что "парламенты не наделены полномочиями интерпретировать имевшие место в истории события и выносить суждения по ним".
"Данная резолюция также противоречит Конвенции ООН 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, которая предусматривает, что преступление геноцида может рассматриваться исключительно компетентным судом",-сказано в заявлении.
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