https://news.day.az/world/1655275.html Франция хочет установить ПВО во время Олимпиады
Франция хочет установить ПВО во время Олимпиады
Франция попросила у Греции арендовать систему ПВО на ограниченный период на время проведения Олимпийских игр в Париже.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на греческие СМИ.
Уточняется, что прогресса в этом вопросе пока что достигнуто не было.
По словам представителя греческого правительства, страна может согласиться на передачу системы ПВО на время.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре