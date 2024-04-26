Франция хочет установить ПВО во время Олимпиады

Франция попросила у Греции арендовать систему ПВО на ограниченный период на время проведения Олимпийских игр в Париже.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на греческие СМИ.

Уточняется, что прогресса в этом вопросе пока что достигнуто не было.

По словам представителя греческого правительства, страна может согласиться на передачу системы ПВО на время.

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