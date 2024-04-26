Дания увеличит военную помощь Украине

Датские власти намерены увеличить военную помощь Украине на 630,5 миллиона долларов в этом году.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на западные СМИ, с 2023 по 2028 год помощь Дании Украине составит около 9,3 миллиарда долларов.

"Правительство и подавляющее большинство партий в датском парламенте согласны увеличить военную поддержку Украины на 4,4 миллиарда датских крон в 2024 году. С увеличением общий объем военной поддержки в рамках украинского фонда составит в общей сложности 64,8 миллиарда крон", - следует из сообщения.

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