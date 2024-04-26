США приступили к возведению временного порта для доставки помощи в Газу

Американские военнослужащие приступили к сооружению временного порта для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС Патрик Райдер.

"Я могу подтвердить, что американские корабли <...> приступили к возведению первых элементов временного порта и причала в море [у берегов сектора Газа]. Мы предоставим гораздо больше информации в самом ближайшем будущем, поскольку мы работаем вместе с международным сообществом над оказанием неотложной помощи жителям Газы", - сказал он.

Порт будет расположен в нескольких километрах от северного побережья Газы. По оценкам Пентагона, на его сооружение потребуется от 10 до 14 дней или чуть больше. Согласно имеющемуся плану, сначала гуманитарная помощь будет загружаться на суда на Кипре, оттуда ее будут доставлять в порт. Затем помощь переместят на вспомогательные суда и доставят до специально созданного причала. Оттуда гуманитарную помощью отвезут на грузовиках жителям Газы. Обеспечивать безопасность вокруг порта будут военнослужащие Израиля. По версии американских властей, временный порт позволит увеличить объемы доставляемой помощи Газе в свете возможного вторжения Израиля в город Рафах.

7 марта президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон создает временный порт на территории сектора Газа для поставок гуманитарной помощи в палестинский анклав по морю. В Пентагоне заявили, что военнослужащие США не будут сходить с кораблей на берег в секторе Газа при доставке гуманитарной помощи.

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