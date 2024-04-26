МИД КНР о рисках поддержки "независимости Тайваня"

Поддержка сепаратистских сил, выступающих за "независимость Тайваня", увеличивает риски конфронтации и конфликта в Тайваньском проливе.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И в интервью катарскому изданию Peninsula, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Некоторые страны неоднократно призывали к поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе, одновременно с этим в частном порядке они увеличивали поставки оружия и техники сепаратистам, выступающим за "независимость Тайваня". Такое поведение только увеличивает риск конфликта и конфронтации и серьезно ставит под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе и в регионе в целом", - приводится фрагмент интервью на сайте МИД КНР.

Ван И также подчеркнул, что "Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а тайваньский вопрос - полностью внутренним делом КНР".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая сумма американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!