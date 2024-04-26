Испания поставит Украине партию ракет Patriot

Испания согласилась поставить Украине партию ракет Patriot на фоне давления со стороны НАТО и ЕС по вопросу оказания помощи Киеву с целью усиления его противовоздушной обороны (ПВО).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщила газета El País со ссылкой на правительственные источники.

По ее информации, речь идет об ограниченном числе ракет, учитывая, что стоимость каждой из них превышает €1 млн. Всего у Испании насчитывается около 50 единиц. Кроме того, армия королевства располагает тремя батареями Patriot, приобретенными у Германии в 2004 и 2014 годах. Одна из них расположена в Турции, и Мадрид отказался передавать ее, две другие - на базе в автономном сообществе Валенсия.

Правительство Испании готовит новый пакет военной помощи Украине для возможной отправки до конца июня. Он включает среди прочего 10 из 19 танков Leopard 2 A4, находящихся в процессе восстановления.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужны в том числе семь зенитно-ракетных комплексов Patriot, чтобы эффективно противостоять России. Как передавала газета Financial Times со ссылкой на анонимные источники, Греция и Испания испытывают сильное давление со стороны других членов ЕС и НАТО, требующих предоставить Украине больше систем ПВО.

В начале апреля журнал The Economist сообщал со ссылкой на источники, что российские войска уничтожили несколько комплексов Patriot, поставленных США на Украину. Точное количество не указывалось.

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