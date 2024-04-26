Военную базу Франции в Габоне могут закрыть

Пересмотр оборонных соглашений Габона с Францией, включая закрытие французской военной базы, содержится среди рекомендаций рабочих комиссий общенационального диалога, который завершает свою работу в габонской столице Либревиле 30 апреля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция RFI.

Предложение о закрытии базы Франции на территории страны выносится 27 апреля на пленарное заседание участников общенационального диалога, отмечает она. Французская база Camp de Gaulle находится на севере Либревиля. По данным агентства Anadolu, там развернут постоянный контингент сил Франции численностью в 380 военнослужащих.

Среди других предложений комиссий - укрепление в Габоне президентской власти при одновременном предоставлении парламенту новых полномочий. Ожидается, что на основе документов, принятых общенациональным диалогом, будет разработана новая конституция Габона, которая поступит на референдум.

Инициатором проведения общенационального диалога стал глава Габона на переходный период Брис Олиги Нгема. Диалог начал свою работу 2 апреля. В нем принимают участие около 600 человек, представляющие более 100 партий, движений и организаций гражданского общества.

Группа высокопоставленных габонских военных 30 августа 2023 года объявила по национальному телевидению о приходе к власти. Военных отменили итоги прошедших 26 августа президентских выборов, на которых победил шедший на третий срок Али бен Бонго Ондимба. На собрании генералов Брис Олиги Нгема был назначен главой государства на переходный период.

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