Исполнительницу теракта в Стамбуле приговорили к сотням лет тюрьмы

Суд принял окончательное решение в связи с терактом, совершенным по заданию террористической организации РКК 13 ноября 2022 года на ул. Истиглал в Стамбуле.

Как сообщает корреспондент Day.Az в Турции, информацию распространил TRT Haber.

Обвиняемая в совершении акта Ахлам Альбашир приговорена к 1794 годам лишения свободы.

В результате теракта, совершенного 13 ноября 2022 года, погибли 6 человек.

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