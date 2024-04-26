https://news.day.az/world/1655422.html Исполнительницу теракта в Стамбуле приговорили к сотням лет тюрьмы
Исполнительницу теракта в Стамбуле приговорили к сотням лет тюрьмы
Суд принял окончательное решение в связи с терактом, совершенным по заданию террористической организации РКК 13 ноября 2022 года на ул. Истиглал в Стамбуле.
Как сообщает корреспондент Day.Az в Турции, информацию распространил TRT Haber.
Обвиняемая в совершении акта Ахлам Альбашир приговорена к 1794 годам лишения свободы.
В результате теракта, совершенного 13 ноября 2022 года, погибли 6 человек.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре