Власти Гонконга жестко отреагировали на резолюцию Европарламента

Власти Гонконга раскритиковали резолюцию Европарламента, в которой осуждается принятие нового закона о национальной безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении неназванного представителя правительства города.

По его словам, аналогичные законодательные акты уже приняли Австралия, Великобритания, Канада и США. "Закрывая глаза на этот факт и выступая с преувеличенными замечаниями, [Европейский] парламент продемонстрировал типичное стремление к политической гегемонии, а также лицемерие вперемешку с двойными стандартами", - отметил представитель правительства Гонконга.

В правительстве города пояснили, что новый закон направлен исключительно на устранение недостатков в правовой системе местного самоуправления, ранее препятствовавших обеспечению безопасности жителей Гонконга. "Администрация города настоятельно призывает Европейский парламент прекратить клевету и вмешательство в дела Гонконга", - заключил пресс-секретарь правительства Гонконга.

В связи с массовыми антиправительственными беспорядками и погромами, произошедшими в Гонконге в 2019 году, 19 марта этого года Законодательный совет (парламент) города принял закон о национальной безопасности (так называемая статья 23 основного закона Гонконга, аналога конституции). 25 апреля Европарламент принял резолюцию, в которой осудил решение местных законодателей и призвал руководство Европейского союза ввести санкции против главы администрации Гонконга Джона Ли.

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