Aрестованный помощник евродепутата предлагал свои услуги разведке ФРГ

Арестованный и подозреваемый в шпионаже помощник депутата Европарламента (ЕП) от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Максимилиана Кра ранее предлагал германской разведке свои услуги в качестве источника информации.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Tagesschau.

По данным портала, помощник евродепутата Цзянь Г. в 2007 году пытался предложить свои услуги в качестве источника информации Федеральной разведывательной службе ФРГ (BND), но получил отказ. Германская разведка направила его, проживавшего на тот момент в Дрездене (столице федеральной земли Саксония), в Саксонское управление по охране конституции, однако это ведомство также отказалось от сотрудничества с ним из-за сомнений в его надежности. Остается неясным, работал ли уже в то время Цзянь Г. на китайские спецслужбы, отмечается в публикации.

При этом германская разведка в ответ на запросы журналистов отказалась давать какие-либо комментарии касательно этого дела. "[Разведывательная служба], как правило, не дает публичных комментариев по вопросам, которые касаются деятельности разведки", - сообщили в ведомстве.

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