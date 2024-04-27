Литва предлагает Польше совместно закупать ракетные системы HIMARS

Вильнюс считает наиболее оптимальным вариантом совместное с Варшавой приобретение реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, который наблюдал в Литве за учениями в районе так называемого Сувалкского коридора, заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"И Литва, и Польша планируют дополнительное приобретение систем HIMARS. Мы могли бы участвовать в совместной закупке", - сказал он.

Вильнюс также рассчитывает на развитие сотрудничества в производстве боеприпасов. "Мы хотели бы сотрудничать и в дансной сфере, учредив региональный логистический центр", - отметил литовский лидер.

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