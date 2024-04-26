Армения и Италия договорились о военно-техническом сотрудничестве

Вопросы военного и военно-технического сотрудничества обсудили делегации министерств обороны Армении и Италии.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщило оборонное ведомство Армении.

В сообщении отмечается, что в Италии с 23 по 25 апреля прошли переговоры замминистра Карена Брутяна с генеральным секретарем обороны и национальным директором по вооружениям, генералом Лучано Портолано, заместителем министра обороны Италии Маттео Перего ди Кремнаго, президентом Федерации аэрокосмической промышленности, обороны и безопасности Конфиндустрии Джузеппе Коссигой, а также с представителями военно-промышленных компаний.

В ходе встреч обсуждались вопросы, касающиеся военного, военно-технического, военно-технологического сотрудничества, достигнут ряд договоренностей.

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