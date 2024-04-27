В Украине раскрыли объем поступившей от зарубежных партнеров помощи

Cтраны Запада и Международный валютный фонд (МВФ) с начала этого года предоставили Киеву чуть менее $12 млрд для финансирования госбюджета, большая часть западной помощи - это кредиты.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство финансов Украины.

"Объем финансирования государственного бюджета Украины в 2024 году по состоянию на 25 апреля составил $15,6 млрд: внешнее финансирование - $11,8 млрд, ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) - $3,8 млрд", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Согласно статистике Минфина, подавляющая часть иностранной поддержки Киева - это кредиты. Из $11,8 млрд помощи Запада на безвозмездные гранты приходится лишь около $1 млрд.

Также отмечается, что крупнейшими иностранными донорами Киева в 2024 году стали Евросоюз, Япония, Канада, МВФ и Великобритания. "С февраля 2022 года бюджетная поддержка от международных партнеров составила $85,4 млрд", - добавили в украинском Минфине.

Киев второй год подряд составляет бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрыть его основную часть за счет помощи западных партнеров. В этом году заложен дефицит $43,9 млрд.

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