https://news.day.az/world/1655477.html США и Китай в ближайшие недели проведут переговоры по теме ИИ
США и Китай в ближайшие недели проведут переговоры по теме ИИ
США и Китай в ближайшие недели впервые проведут двусторонние переговоры по теме искусственного интеллекта (ИИ).
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"С удовольствием объявляю о том, что ранее сегодня мы договорились провести в ближайшие недели первые переговоры в двустороннем формате по теме искусственного интеллекта", - сказал он.
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