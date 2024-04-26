Блинкен подтвердил приверженность США принципу "одного Китая"

Соединенные Штаты привержены принципу "одного Китая" и считают важной стабильность в Тайваньском проливе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Пекине по итогам встреч с представителями власти страны, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я подтвердил [приверженность] США политике "одного Китая" и подчеркнул исключительную важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе", - сказал он.

Помимо этого, Блинкен высказался о ситуации вокруг "опасных действий КНР" в Южно-Китайском море в отношении филиппинских судов. "Свобода навигации и торговли в этих водах исключительно важны не только для Филиппин, но и для США, так же как и для любого другого государства в Индо-Тихоокеанском регионе, и вообще во всем мире", - отметил госсекретарь США, добавив, что Соединенные Штаты продолжат работать над "деэскалацией напряжения" в регионе.

"Наша приверженность Филиппинам в сфере обороны остается непоколебимой", - подчеркнул Блинкен.

В пятницу глава МИД КНР Ван И заявил, что США должны прекратить использование Тайваня в качестве инструмента сдерживания Китая и перестать поставлять оружие острову.

Блинкен прибыл в среду в Шанхай, начав свой рабочий визит в Китай, в четверг он отправился в Пекин. Глава американской дипломатии будет находиться в КНР по 26 апреля. Это второй приезд Блинкена в Китай за время его нахождения на посту госсекретаря США.

Тайвань и США

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая сумма американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!