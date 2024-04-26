Швеция превысит требования НАТО по расходам на оборону

Швеция увеличит расходы на оборону до 2,6 процента ВВП, превысив требования для стран-членов НАТО в 2 процента национального дохода. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Агентство указывает, что Швеция к 2030 году увеличит ежегодный оборонный бюджет на 53 миллиарда крон (4,9 миллиарда долларов). Соответствующее решение было принято шведским парламентом в качестве превентивной меры в случае, если "российская агрессия выйдет за пределы Украины", указали в Стокгольме.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!