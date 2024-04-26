София и Вашингтон скорректировали график поставок истребителей F-16

Парламент Болгарии в первом чтении одобрил ратификацию дополнений к международному договору с США, связанному с поставкой и поддержкой самолетов F-16 Block 70. В документе представлен скорректированный график поставок первых восьми истребителей, которые начнутся в первом квартале 2025 года и завершаться до конца года. Ожидается, что окончательная ратификация соглашения пройдет на внеочередном заседании парламента 30 апреля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось, что ресурс использования самолетов МиГ-29, находящихся на вооружении ВВС Болгарии в настоящее время, по оценкам экспертов, практически исчерпан, а первые восемь американских F-16, приобретенные Болгарией в 2019 году за $1,3 млрд, могут быть доставлены начиная с 2025 года и с учетом подготовки пилотов будут готовы заступить на боевое дежурство не ранее 2027 года.

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