США не будут вводить санкции против подразделений ЦАХАЛ

Власти США не будут вводить санкции в отношении подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), которые обвиняются в нарушении прав человека. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на письмо госсекретаря Энтони Блинкена, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В неопубликованном ранее письме отмечается, что три подразделения ЦАХАЛа совершили "грубые нарушения прав человека" против палестинского гражданского населения на Западном Берегу реки Иордан, но, несмотря на это, они будут иметь право на получение военной помощи от США. Американская сторона исходит из того, что Израиль предпринимает шаги по решению указанной проблемы. Решение США "не приведет к задержке предоставления какой-либо американской помощи, и Израиль сможет получить всю сумму, выделенную Конгрессом", написал Блинкен в письме спикеру Палаты представителей Конгресса США Майку Джонсону.

ABC сообщает, что обвинения в отношении подразделений никак не связаны с операциями ЦАХАЛа против ХАМАС в секторе Газа. В соответствии с Законом Лихи, американские военные обязаны отказывать в предоставлении оружия, обучении и другой военной помощи любому иностранному военному подразделению, которое совершает грубые нарушения прав человека. При этом закон содержит исключение для стран, которые предприняли шаги, чтобы "привлечь к ответственности виновных членов подразделения", говорится в письме Блинкена.

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